La Firenze degli speziali | tra antiche farmacie medici e ciarlatani

Nel cuore della Firenze medievale si snodano strade piene di negozi di speziali, dove si trovavano antiche farmacie e laboratori di erboristi. Qui operavano medici, ma anche ciarlatani che offrivano rimedi di dubbia efficacia. Tra profumi e pozioni, si può ancora immaginare il commercio di sostanze medicinali e le pratiche di cura che caratterizzavano quei tempi. La città era un crocevia di conoscenze e di strategie per curare i malanni.

Passeggeremo tra le strade della Firenze medievale alla scoperta di un mondo fatto di profumi, rimedi segreti e antiche conoscenze. Visiteremo una profumeria artigianale ospitata in uno splendido palazzo rinascimentale e attraverseremo il quartiere delle botteghe dove un tempo si preparavano.🔗 Leggi su Firenzetoday.it A Palazzo Medici Riccardi la mostra "Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti"Negli anni Venti del XX secolo Firenze fu uno dei centri più vivaci della cultura artistica italiana, laboratorio di arti decorative, moda, grafica e... Museo delle Navi Antiche: La primavera degli antichi romani tra riti, mare e lucePer gli antichi romani la primavera segnava un vero e proprio momento di cambiamento.