Un botanico è stato indagato con l’accusa di tentato omicidio dopo che sono stati trovati farmaci nascosti in una torta al cioccolato. Le autorità stanno cercando di capire come abbia potuto manomettere i freni di un’auto e quali sostanze siano state inserite nel dolce per colpire i parenti. La vicenda si sta sviluppando nel corso delle indagini in corso.

? Punti chiave Come ha fatto il botanico a manomettere i freni dell'auto?. Quali farmaci sono stati nascosti nel dolce per colpire i parenti?. Perché l'indagato ha cercato proprio quei documenti dopo il malore?. Cosa accadrà al padre dopo il trasferimento in struttura assistenziale?.? In Breve Analisi tossicologiche confermano benzodiazepine nel sangue del padre di 80 anni.. Il giudice Gianmarco Chuni ha disposto il divieto di dimora per l'indagato.. I freni dell'auto dello zio sono stati manomessi per causare un incidente.. La PM Maria Colpani coordina le indagini nella zona della Valle dei Laghi.. Il 30 aprile scorso, nella Valle dei Laghi, un cinquantenne botanico è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di uccidere il padre e lo zio tramite l’uso di farmaci inseriti in un dolce.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torta al cioccolato e farmaci: botanico indagato per tentato omicidio

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