Accusa di tentato omicidio | il gip concede i domiciliari all' indagato che lascia il carcere

Il 35enne di Carovigno, coinvolto in un procedimento per tentato omicidio, è stato trasferito dagli arresti in carcere agli arresti domiciliari. Il giudice ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare il 24 febbraio 2026, consentendo all’indagato di lasciare il carcere di Lecce. La decisione è stata presa dopo aver valutato la richiesta dell’avvocato e le condizioni dell’indagato.

Il giudice ha accolto l'istanza del legale: il 35enne avrebbe sparato contro un uomo di un gruppo rivale, a sua volta accusato di aver tentato una spedizione punitiva con bastoni CAROVIGNO - Cosimo Saponaro lascia il carcere di Lecce per gli arresti domiciliari. Il 35enne di Carovigno, il 24 febbraio 2026, era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip Vittorio Testi del tribunale di Brindisi. Stando alle indagini dei carabinieri, coordinati dal pm Mauron Gallone, avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco, con una pistola semiautomatica, all'indirizzo di un 43enne. L'episodio avvenne per le vie di Torre Santa Sabina il 17 giugno 2025. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Accusa, non fu suicidio in carcere ma omicidio: Bari, due arresti Uno ai domiciliariSecondo la procura della Repubblica di Bari il 64enne di Gravina in Puglia non si suicidò nel carcere ma fu assassinato. Leggi anche: Omicidio di Taleggio, il 53enne indagato non risponde al gip Contenuti e approfondimenti su Accusa di tentato omicidio il gip... Temi più discussi: Accoltellamento in piazzale Manina ad Asti, arrestato l'autore con l'accusa di tentato omicidio; Tentato uxoricidio, nel mirino della difesa dei post diffamatori; Accoltellò l'amante della moglie allo Zen, condannato ma torna libero: Non fu un tentativo di omicidio; Rissa con mazze chiodate e tentato omicidio tra gruppi rivali: dieci condanne, devono risarcirsi a vicenda. Bimbo di due anni appeso al balcone a Torino: dall’accusa di tentato omicidio all’abuso di correzioneLa vicenda risale al settembre 2025 nel quartiere Madonna di Campagna. Inizialmente contestato il tentato omicidio, la Procura ha riqualificato il reato ... giornalelavoce.it Accoltella 43enne alla gola a Favara, 26enne arrestato per tentato omicidioL’indagato nel 2020 era già stato arrestato per tentato omicidio per aver sferrato una coltellata in testa al compagno della madre. Ieri una nuova aggressione ... grandangoloagrigento.it Secondo l’accusa gli impianti non avrebbero impedito lo sversamento di liquami non trattati. Notificata la conclusione delle indagini a quattro persone, compreso l’ex primo cittadino - facebook.com facebook La pesante accusa di Rosy Bindi che commenta il caso Bartolozzi: "Il capo di gabinetto non è meno potente del ministro e ci sono delle condizioni di rapporto in quel ministero per cui non è possibile liberarsi della Bartolozzi". x.com