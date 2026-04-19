Dopo due anni di attesa, la strada di via degli Storni a Torre Maura è stata riorganizzata per consentire a una donna di 93 anni di avere un posto auto nelle vicinanze della sua abitazione. Il blocco che impediva il parcheggio è stato rimosso, permettendo così alla residente di accedere più facilmente alla propria casa. La modifica riguarda esclusivamente la gestione della viabilità in quella zona.

Dopo una lunga attesa durata due anni, la viabilità di via degli Storni a Torre Maura è stata finalmente modificata per garantire l’accessibilità a una residente di 93 anni. La segnaletica verticale e la delimitazione dello stallo per disabili sono state realizzate venerdì 17 aprile, a seguito di una segnalazione che ha accelerato i tempi di un iter burocratico iniziato nell’aprile del 2024. La vicenda riguarda Romanina, una donna di quasi un secolo che vive in una zona caratterizzata da strade strette e dalla cronica carenza di aree di sosta. Per permetterle di spostarsi verso la parrocchia o il supermercato, i suoi familiari si trovavano spesso costretti a fermare il veicolo in mezzo alla carreggiata, generando frizioni con gli altri automobilisti che dovevano attendere il completamento delle manovre di carico e scarico della signora.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torre Maura: via il blocco, arriva il posto auto per la novantenne

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