Torre Maura la storia dell' anziana in attesa da due anni del posto auto per disabili
A Torre Maura, una donna di 93 anni aspetta da due anni di ottenere un posto auto riservato ai disabili. La sua richiesta si è complicata a causa di ritardi, problemi burocratici e difficoltà nel trovare ditte disponibili. La procedura, che inizialmente sembrava semplice, si è protratta nel tempo per via di certificazioni e pratiche da completare. La vicenda mette in luce le lungaggini amministrative legate alle pratiche per i permessi di sosta.
Ritardi, burocrazia, certificati e ditte che non si trovano. Una semplice richiesta di un posteggio disabili dedicato si è trasformata in un’odissea per una signora 93enne di Torre Maura. Assistita dai suoi 5 figli, l’anziana, disabile al 100%, vorrebbe un posto auto davanti alla propria.🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Torre Maura, terminati primi due murales: celebrano i 100 anni del quartiere
Crolla la torre del castello medievale di Escalona, il video dell’incidente a due passi da turisti e residentiTanta paura, ma per fortuna nessun ferito, per il crollo di una delle torri del castello medievale di Escalona, in provincia di Toledo, in Castiglia...
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Torre Maura, terminati primi due murales: celebrano i 100 anni del quartiere; Pellegrini, visita a sorpresa ai bambini di Torre Maura con Save the Children; Pellegrini oltre il campo: gol di cuore a Torre Maura con Save the Children; Danilo ritrovato a Roma, il Comitato: Il 66enne è ricoverato al Tor Vergata.
Torre Maura, inaugurati i murales per i 100 anni di storia del quartiereDa una parte la storica torre, simbolo del quartiere. Dall’altra un messaggio di amore e condivisione. Si è svolta oggi, venerdì 6 giugno, l’inaugurazione ufficiale dei murales realizzati per ... romatoday.it
Torre Maura, terminati primi due murales: celebrano i 100 anni del quartiereInaugurazione con il sindaco. Per la fine della consiliatura previsti cinque murales oltre a numerosi altri interventi per il quartiere ... romatoday.it
Pellegrini in visita al Punto Luce di Save the Children a Torre Maura: “È stata una bella esperienza”. VIDEO! #Pellegrini #SavetheChildren #ASRoma - facebook.com facebook
Torre Maura, terminati primi due murales: celebrano i 100 anni del quartiere ift.tt/GeVICa4 x.com