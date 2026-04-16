Torre Maura la storia dell' anziana in attesa da due anni del posto auto per disabili

A Torre Maura, una donna di 93 anni aspetta da due anni di ottenere un posto auto riservato ai disabili. La sua richiesta si è complicata a causa di ritardi, problemi burocratici e difficoltà nel trovare ditte disponibili. La procedura, che inizialmente sembrava semplice, si è protratta nel tempo per via di certificazioni e pratiche da completare. La vicenda mette in luce le lungaggini amministrative legate alle pratiche per i permessi di sosta.