Formazioni statistiche e anteprime mentre Ronaldo e compagni cercano l’undicesima vittoria consecutiva

Ronaldo e i suoi compagni sono pronti per la sfida contro Al-Fayha, con l’obiettivo di ottenere l’undicesima vittoria consecutiva. La partita si avvicina, e sono stati resi noti i dati sulle formazioni, le statistiche e le anteprime pre-partita. La sfida si svolgerà a breve, e i dettagli riguardano le formazioni che scenderanno in campo e le ultime novità.

Inigo Martinez spera che la solidità difensiva di Al-Nassr aiuti a portare il club al titolo della Pro League. L'Al-Nassr ha vinto 5-0 in casa dell'Al-Najmah mercoledì sera, mantenendo la porta inviolata per la quinta volta consecutiva in campionato. Ha dichiarato al sito ufficiale della Lega Pro: "Sappiamo che, se manteniamo la porta inviolata, generiamo molte occasioni e segniamo sempre uno o due gol. Questa è la strada che dobbiamo seguire. Dobbiamo continuare con questa ambizione, con questo entusiasmo, e speriamo di dare più gioia ai tifosi".

