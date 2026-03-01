Formazioni confermate mentre Ronaldo e compagni cercano di riconquistare il primo posto

Le formazioni sono state confermate per la prossima partita tra Al-Nassr e Al-Fayha, che si svolgerà in Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo e i suoi compagni di squadra sono determinati a recuperare il primo posto nella classifica della Pro League. La sfida si terrà a metà classifica, con i giocatori pronti a scendere in campo per ottenere i tre punti.

2026-02-28 20:31:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia pervenuta in redazione: Cristiano Ronaldo e i suoi compagni di squadra dell'Al-Nassr cercheranno di tornare in vetta alla Pro League saudita quando si recheranno all'Al-Fayha, a metà classifica. Una vittoria vedrebbe la squadra di Jorge Jesus scavalcare in classifica i rivali per il titolo dell'Al-Ahli, avendo giocato una partita in meno. L'Al-Nassr ha vinto 5-0 in casa dell'Al-Najmah mercoledì sera, mantenendo la quinta porta inviolata consecutiva in campionato ed estendendo la serie di vittorie a 11 partite consecutive. Ronaldo spera di aggiungere ai suoi 21 gol nella massima serie finora questa stagione.