Tornano a Milazzo undici statuette degli apostoli rubate oltre 50 anni fa

A distanza di oltre 50 anni, undici statuette in legno raffiguranti gli apostoli sono state restituite a Milazzo. Le opere, che erano state trafugate nel 1975 dall'altare della Chiesa ex conventuale di Maria SS., sono state recuperate e restituite alla comunità locale. La scoperta avviene in un contesto di indagini legate a furti di beni culturali e alla ricerca di opere scomparse nel corso degli anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tornano a Milazzo le statuette in legno raffiguranti gli apostoli. Le undici opere erano state trafugate nel lontano 1975 dall'altare della Chiesa ex conventuale di Maria SS.ma dell’Idria di Milazzo. Un furto rimasto finora senza colpevoli. Ma ieri le opere sono state restituite alla città del.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Milazzo, dopo 50 anni tornano nella chiesa le statuette trafugate nel 1975: restituzione alla presenza della Procura di CataniaDopo quasi mezzo secolo di assenza, undici statuette lignee raffiguranti gli apostoli torneranno oggi nella loro sede originaria a Milazzo, nella... In Iran tornano gli Scià: cacciati 50 anni fa perché crudeli e tiranniRipercorriamo brevemente la storia degli Scià di Persia, che potrebbero tornare al potere in Iran con Reza Pahlavi. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tornano a Milazzo le undici statuette degli Apostoli rubate oltre 50 anni fa; Milazzo: dopo 51 anni, tornano nella Parrocchia Nostra Signora del Santo Rosario 11 statuette asportate nel 1975; Tornano a casa gli undici apostoli di legno rubati nel 1975: recuperati dai carabinieri; Dopo 50 anni tornano in chiesa le statuette trafugate nel 1975: restituzione alla presenza della Procura di Catania. Milazzo, tornano in chiesa dopo 50 anni le statuette degli apostoli rubate nel 1975Le undici opere saranno ricollocate sul prezioso ciborio ligneo dal quale erano state asportate oltre mezzo secolo fa ... messina.gazzettadelsud.it Tornano a casa gli undici apostoli di legno rubati nel 1975: recuperati dai carabinieriTornano 'a casà undici statuette in legno raffiguranti apostoli, risalenti al XVIII secolo, rubate dalla Chiesa Nostra Signora del Santo Rosario a Milazzo, nel Messinese. Le statuette erano state ... lasicilia.it Tornano al centro anche le dichiarazioni sulla presunta “pendrive” già emersa nel 2009 - facebook.com facebook Dal 9 maggio tornano le suggestive aperture serali straordinarie delle Catacombe dei Santi Marcellino e Pietro e del Mausoleo di Sant’Elena. Un polo monumentale unico, la cui visita costituisce un’esperienza straordinaria. IG catacombe_marcellinoepie x.com