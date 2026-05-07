Milazzo dopo 50 anni tornano nella chiesa le statuette trafugate nel 1975 | restituzione alla presenza della Procura di Catania

Dopo quasi cinquant'anni, undici statuette lignee raffiguranti gli apostoli sono state restituite alla chiesa di Milazzo, dove erano state trafugate nel 1975. La cerimonia di restituzione si è svolta alla presenza della Procura di Catania, che ha seguito il procedimento legale relativo al furto. Le statuette saranno nuovamente collocate nella loro sede originale, nella Parrocchia di Nostra Signora del Santo Rosario.

Dopo quasi mezzo secolo di assenza, undici statuette lignee raffiguranti gli apostoli torneranno oggi nella loro sede originaria a Milazzo, nella Parrocchia di Nostra Signora del Santo Rosario.La restituzione è prevista per il pomeriggio, intorno alle 17.30, alla presenza del Sostituto.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Tornano le Giornate Fai di primavera. Porte aperte alla chiesa degli AngeliSabato 21 e domenica 22 marzo torna la 34^ edizione delle Giornate Fai di Primavera, l’evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico... I Cesaroni tornano su Canale 5 dopo dieci anni: chi non c’è più nel cast, le conferme e le new entryI Cesaroni tornano su Canale 5 con la nuova stagione, a distanza di dieci anni dall'ultima messa in onda. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: L'omicidio di Giuseppe Florio, ci sono due persone fermate: l’aggressione, la fuga e il corpo nascosto tra le sterpaglie; Pace del Mela, arrestato 47enne per abusi su minore; Omicidio e occultamento di Giuseppe Florio, la decisione del gip: in due restano in carcere. Indagati dai Pm della #Procura di #Catania due commercialisti e due imprenditori e disposto il #sequestro di attività commerciali - facebook.com facebook