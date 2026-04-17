In Iran tornano gli Scià | cacciati 50 anni fa perché crudeli e tiranni

In Iran, si discute della possibilità di un ritorno degli Scià, figure che governarono il paese fino a circa cinquant'anni fa. Questi sovrani furono deposti nel 1979, dopo un lungo periodo di monarchia. Attualmente, Reza Pahlavi, discendente della dinastia, è coinvolto in iniziative politiche che lo vedono proporsi come possibile leader di un ritorno alla monarchia. La questione riaccende vecchie tensioni e dibattiti nel paese e all’estero.

Ripercorriamo brevemente la storia degli Scià di Persia, che potrebbero tornare al potere in Iran con Reza Pahlavi. Il futuro per gli iraniani rischia di diventare peggiore del presente. L’Occidente, che da secoli si arroga il diritto di decidere le sorti del resto del Mondo, sembra aver già deciso chi guiderà l’Iran per il dopo-Khomeini. Proprio coloro che la rivoluzione del 1979 aveva cacciato, perché tiranni e produttori di disuguaglianze sociali: gli Scià di Persia. Contro i Sovrani iraniani, infatti, si creò un’alleanza tra comunisti, liberali e religiosi. L’ultimo Scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi, tentò di promuovere delle riforme per modernizzare il paese ed evitare il peggio.🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - In Iran tornano gli Scià: cacciati 50 anni fa perché crudeli e tiranni Notizie correlate Iran, una scia di esplosioni da Bandar Abbas a Teheran: “Gli Usa non c’entrano”Da Bandar Abbas a Teheran, una serie di esplosioni ha colpito diverse regioni dell'Iran alimentando timori e tensioni. Leggi anche: Torre del Greco, 50 euro “per chiudere un occhio”. 50 anche gli anni dell’uomo arrestato dai Carabinieri per istigazione alla corruzione Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pahlavi: Contatti con l’Iran, sono pronto a tornare per l’assalto finale al regime; Oro e Bitcoin tornano a salire con tregua in Iran; MILANO: GIOVEDI 16 APRILE INCONTRO SULLA GUERRA IN CORSO IN IRAN; PAHLAVI A CINQUE MINUTI: PRONTO A TORNARE IN IRAN. Gli Houthi attaccano Israele dallo Yemen e tornano in guerra, cosa cambia per Iran e UsaGli Houthi lanciano missili contro Israele dallo Yemen ed entrano in guerra a supporto dell'Iran. Nel mirino le basi Usa, i Paesi arabi e il Mar Rosso ... virgilio.it Iran, le missile cities tornano in funzione: il sistema per assorbire il colpoLe immagini satellitari diffuse in questi giorni mostrano mezzi pesanti al lavoro vicino a Khomeini: scavano, rimuovono detriti, riaprono accessi. Non è semplice manutenzione. È il ritorno in funzione ... msn.com Prosegue costantemente il dialogo tra Usa e Iran per avviare un secondo round di negoziati, le borse ritornano ai livelli pre-guerra e si aprono scenari positivi sul fronte geopolitico, con il petrolio che si allontana dal livello di guardia dei 100 dollari al barile vira - facebook.com facebook Hormuz chiuso, le navi tornano indietro. L'Iran pubblica 2 rotte alternative per evitare le mine agi.it/estero/news/20… #agi #hormuz x.com