Torna ' Talent Space' l' evento che connette aziende del territorio con studenti e laureati dell' Unifg

L’Università di Foggia ripropone per la terza volta il suo evento dedicato alle opportunità di lavoro e alle relazioni tra aziende e studenti. Talent Space si svolge nell’ambito delle iniziative dell’ateneo per favorire l’incontro tra giovani laureati, studenti e realtà aziendali locali. La manifestazione si svolge a Foggia e mira a creare un ponte tra formazione e mercato del lavoro, rafforzando le connessioni tra università e imprese del territorio.

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Torna con una terza edizione ancora più ambiziosa Talent Space, il career event dell’Università di Foggia che mette al centro il valore strategico delle politiche di placement come leva di sviluppo per i giovani e per il territorio. Un appuntamento ormai consolidato, capace di trasformare.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Talent Day alle Ville Ponti. Studenti a colloquio con aziende del territorioPrimo colloquio per 350 studenti degli istituti tecnici economici e industriali della provincia di Varese. Cna e UniFg insieme per lo sviluppo del territorio: la convenzione quadro che guarda al futuroLa convenzione ha durata triennale, con possibilità di proroga o rinnovo previa valutazione dei risultati conseguiti e delle prospettive future. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Oltre 1600 persone da assumere nei territori di Bari, Bat e Foggia; Oltre 1600 persone da assumere nei territori di Bari, Bat e Foggia; Lavoro: oltre 1600 persone da assumere nei territori di Bari, Bat e Foggia; ARPAL PUGLIA Lavoro, oltre 1.600 assunzioni tra Bari, Bat e Foggia: traina l’intrattenimento. CAROPRESE UNIFG UNIFG, al via la terza edizione di ‘Talent Space’. Caroprese: Trasformare il placement in esperienza strategicaCareer event dell’Università di Foggia che punta a rafforzare il dialogo tra formazione e mondo del lavoro del territorio ... statoquotidiano.it Il 12 maggio torna #TalentSpace: il Career Event che ogni anno connette studenti e laureati con le migliori aziende nazionali e internazionali! Colloqui reali, networking, cv check — tutto in un solo giorno. Special Guest: Pinuccio 12 maggio 2026 | Universi facebook