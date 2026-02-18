Cna e UniFg insieme per lo sviluppo del territorio | la convenzione quadro che guarda al futuro

La Cna di Foggia e l'Università di Foggia hanno firmato una convenzione triennale per collaborare strettamente. La causa è il bisogno di unire le forze tra il mondo delle imprese e l’ateneo per sviluppare la zona. L’accordo mira a favorire progetti di ricerca, tirocini e iniziative condivise che coinvolgano studenti e imprenditori. In questo modo, si punta a creare nuove opportunità di lavoro e a migliorare le competenze sul territorio. La firma è stata siglata in una cerimonia ufficiale presso l’ateneo.

La convenzione ha durata triennale, con possibilità di proroga o rinnovo previa valutazione dei risultati conseguiti e delle prospettive future. Sono previsti specifici accordi attuativi per disciplinare nel dettaglio singoli progetti, obiettivi, risorse e modalità operative. Obiettivi e finalità La convenzione rende più organica ed efficace un’interazione già attiva tra le parti, definendo ambiti di cooperazione ampi e integrati. In particolare, l’accordo prevede lo sviluppo congiunto di progetti di ricerca e innovazione, con attenzione al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati scientifici; la promozione dell’imprenditorialità innovativa, accademica ed extra-accademica, con iniziative dedicate alla creazione e accelerazione d’impresa e la partecipazione congiunta a bandi e programmi di finanziamento a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

