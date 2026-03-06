Talent Day alle Ville Ponti Studenti a colloquio con aziende del territorio

A Ville Ponti si è svolto il Talent Day, un evento dedicato a circa 350 studenti degli istituti tecnici economici e industriali della provincia di Varese. Durante la giornata, gli studenti hanno avuto l'opportunità di sostenere colloqui con aziende del territorio, in un confronto diretto volto a favorire il collegamento tra il mondo scolastico e il mercato del lavoro.

Primo colloquio per 350 studenti degli istituti tecnici economici e industriali della provincia di Varese. L'occasione è stata offerta dalla terza edizione del Talent Day di Confindustria Varese, che si è svolta alle Ville Ponti. I ragazzi hanno avuto l'opportunità di misurarsi con delle simulazioni di intervista di lavoro direttamente con imprenditori e responsabili delle risorse umane di 25 aziende varesine. Per gli studenti delle classi quarte e quinte dei 17 istituti tecnici del territorio è stata un'occasione per prendere confidenza con l'approccio al mondo del lavoro e per imparare a fare subito buona impressione alle imprese. A fare da trainer i rappresentanti delle aziende iscritte al Gruppo Giovani e partner del progetto Generazione d'Industria di Confindustria Varese.