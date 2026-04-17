Padova torna Borgo del talco | mercato laboratori e musica dal vivo in via Bezzecca

A Padova, via Bezzecca torna a ospitare “Borgo del Talco” dopo la pausa invernale. L’evento prevede un mercato, laboratori e musica dal vivo, contribuendo a riqualificare l’area di Porta Trento. La manifestazione mira a favorire incontri tra cittadini e a riaccendere l’interesse per il quartiere, portando vita e attività nella zona. La kermesse si svolge in un contesto di rigenerazione urbana avviato nella zona.

Dopo la pausa invernale, torna a Padova “Borgo del Talco”, il progetto di rigenerazione urbana di Porta Trento che restituisce nuova vitalità a via Bezzecca trasformandola in uno spazio di incontro, creatività e socialità diffusa.Domenica 19 aprile 2026, dalle 10 alle 18, la via sarà nuovamente.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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