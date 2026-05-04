Torna Portello segreto 2026 la rassegna culturale dedicata alla città invisibile

A Padova torna Portello Segreto, la rassegna culturale che si svolgerà da maggio a luglio 2026. Promossa dall’Associazione culturale Fantalica APS ETS, questa iniziativa si concentra sul tema “La città invisibile”. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più riconoscibili della scena culturale locale. Durante i mesi estivi saranno organizzati eventi e attività dedicate a esplorare aspetti nascosti e meno evidenti della città.