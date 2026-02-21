‘The Frozen Show’ nuovo appuntamento benefico della rassegna dedicata al teatro per le famiglie

Il nuovo spettacolo benefico ‘The Frozen Show’ si svolgerà domenica 22 alle 17 nella Sala Polivalente della Fondazione Ado. L’evento mira a raccogliere fondi per sostenere progetti locali dedicati ai bambini. La rappresentazione è rivolta alle famiglie e promette un pomeriggio di divertimento. La sala si prepara ad accogliere il pubblico tra canzoni e scenografie ispirate al film. L’ingresso è aperto a tutti senza prenotazione.

Domenica 22 alle 17, presso la Sala Polivalente della Fondazione Ado, si terrà lo spettacolo per tutta la famiglia 'The Frozen Show'. Un nuovo appuntamento della rassegna dedicata al teatro per le famiglie, pensato per far sognare grandi e piccoli, con musica dal vivo, momenti narrativi, interazione con il pubblico, un pizzico di magia e qualche sorpresa glaciale. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con la Fondazione Ado, alla quale verrà devoluta una parte dell'incasso, per sostenere le sue preziose attività sul territorio. Il biglietto adulti costerà dodici euro, mentre quello baby (dai tre anni in su) avrà un costo di otto euro.