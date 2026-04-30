Torna la decima edizione delle Pulizie di Primavera | dal 3 al 10 maggio tanti eventi nei borghi

Dal 3 al 10 maggio si svolge la decima edizione delle “Pulizie di Primavera”, un evento che coinvolge cittadini e associazioni per pulire e valorizzare il centro storico. Durante questa settimana si organizzano diverse attività di raccolta rifiuti e interventi di manutenzione nei borghi della città. L’iniziativa mira a migliorare l’aspetto delle aree centrali e a sensibilizzare sulla cura del patrimonio urbano.

Torna la decima edizione delle “Pulizie di Primavera”, l’iniziativa che mobilita cittadini e associazioni per ridare splendore al centro storico. Quest’anno, tuttavia, il Tavolo delle associazioni del Centro storico, composto dall’associazione Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa, Associazione Priori.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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