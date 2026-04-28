? Cosa sapere Park Ji-hoon debutta l'11 maggio nel drama The Legend of Kitchen Soldier su Viki.. L'attore interpreta un soldato che diventa cuoco attraverso missioni guidate da un Guardian.. Il prossimo 11 maggio, alle ore 20:50 KST, Park Ji-hoon debutterà come protagonista di The Legend of Kitchen Soldier, un nuovo drama che fonde elementi di commedia, fantasy e ambientazione militare. L’attore, che ha già dimostrato una forte affinità con le tematiche legate al mondo militare, interpreterà Kang Sung Jae, un soldato assegnato alla cucina dell’esercito. La trama, ispirata a una celebre web novel e al relativo webtoon, segue l’evoluzione del protagonista quando, un giorno, una misteriosa finestra di missione appare davanti ai suoi occhi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Park Ji-hoon tra divisa e fornelli: la sfida culinaria del soldato

Notizie correlate

Park Ji Hoon: dal fronte ai fornelli, il soldato con poteri magiciPark Ji Hoon si prepara a trasformare la sua carriera con un ruolo che fonde cucina, esercito e un elemento fantasy.

Choi Hyun Wook e Park Ji-hoon: un’amicizia solida nata da Weak HeroLa complicità tra Choi Hyun Wook e Park Ji-hoon si conferma solida anche a distanza di anni, come dimostrato da una recente uscita pubblica.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: 8 K-drama crudi e dal ritmo incalzante da guardare se ha amato Bloodhounds; Oltre Climax | 3 serie imperdibili con Ju Ji Hoon e Ha Ji Won; Sold Out on You | Park Ji Hwan crea il caos durante le vendite live.

Il cuore mio fa bam bam bam Luna Park a Bitetto - facebook.com facebook