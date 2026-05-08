Uccise la moglie incinta | super ricercato negli Usa arrestato a Torino e spedito in un Cpr tra i migranti

Un uomo ricercato negli Stati Uniti per aver ucciso la moglie incinta è stato arrestato a Torino e trasferito in un centro di permanenza per i migranti. Era in fuga dal suo paese e sperava di ottenere un trattamento favorevole in Italia, ma le autorità italiane hanno confermato l’arresto e l’hanno trasferito in custodia. La vicenda riguarda un'indagine per un delitto avvenuto nel paese di origine.

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Sperava di ottenere in Italia un trattamento “privilegiato” e di poter sfuggire alle maglie della giustizia, ma non è andata esattamente così. Per Lee Mongerson Gilley, ingegnere informatico di 39 anni, cittadino statunitense super ricercato negli Stati Uniti per il duplice omicidio della moglie incinta e del figlio non ancora nato, è stato arrestato in Italia ai fini estradizionali dalla Polizia di Stato appena sbarcato a Malpensa. Il femminicida americano che sperava di farla franca in Italia ora è in un Cpr. L’operazione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia con il supporto dell’FBI, è stata eseguita da personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino insieme agli agenti della Polizia di Frontiera.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Uccise la moglie incinta: super ricercato negli Usa arrestato a Torino e spedito in un Cpr tra i migranti Notizie correlate Clonava carte di credito negli Usa. Arrestato un pericoloso ricercatoSulla sua testa pendeva un mandato di arresto universale emesso dalla Corte distrettuale della California del Sud. Uccise la moglie in un finto incidente stradale, arrestato imprenditore a San SeveroAGI - Svolta nelle indagini sulla morte di Lucia Salcone, una donna di 47 anni che aveva perso la vita nella sua automobile alla periferia di San... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Torino: uccide la moglie incinta, scappa dal Texas e chiede asilo politico in Italia; Ha ammazzato la moglie: in fuga dal Texas a Torino. Uccise la moglie incinta: americano arrestato a Malpensa, in Texas rischia la pena di morteFermato in aeroporto ingegnere informatico di 39 anni ricercato dall'Interpol per un crimine commesso nel 2024 negli Stati Uniti. Era arrivato in Italia con documenti falsi. Si professa innocente e ch ... laprovinciadivarese.it