Giovanni Vernia a Torino per il suo nuovo show | due date al Teatro Alfieri per la registrazione TV

L'outsider della comicità italiana torna sotto i riflettori con un tour che promette di brillare. Giovanni Vernia farà tappa a Torino il 19 e il 20 maggio 2026 al Teatro Alfieri con il suo nuovo one-man-show: "Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition". Le due date torinesi rappresentano il.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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