Cabaret The Musical a Torino | Arturo Brachetti approda al Teatro Alfieri

A Torino, presso il Teatro Alfieri, è in programma l’allestimento di Cabaret The Musical, con protagonista Arturo Brachetti. La rappresentazione porta il pubblico indietro nel tempo, ambientandosi nella Berlino degli anni '30. La produzione comprende scene e costumi che richiamano l’epoca, e si svolge nel rispetto delle modalità teatrali tradizionali. La messa in scena è prevista per una data specifica prossima, con biglietti disponibili presso le biglietterie del teatro.

Torino si prepara a fare un salto indietro nel tempo, immergendosi nelle atmosfere intense, seducenti e provocatorie della Berlino degli anni '30. Dal 9 al 12 aprile 2026, il palcoscenico del Teatro Alfieri ospiterà l'attesissimo CABARET – The Musical, una nuova e potente produzione firmata Fabrizio di Fiore Entertainment e FDF GAT. Ispirato al romanzo autobiografico Goodbye to Berlin di Christopher Isherwood e reso immortale dalla trasposizione cinematografica di Bob Fosse, Cabaret è uno dei capolavori indiscussi del teatro musicale mondiale. Lo spettacolo ci trasporta in una società in rapido e inesorabile cambiamento, a un passo dall'avvento del nazismo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Cabaret The Musical a Torino: Arturo Brachetti approda al Teatro Alfieri Articoli correlati Cabaret: l'esilarante musical con Arturo Brachetti in arrivo al Vittorio EmanueleCabaret – the musical, la produzione che trasporta il pubblico nella sfrenata Berlino degli anni 30 è pronta a conquistare il pubblico messinese. Leggi anche: Arturo Brachetti a teatro con il suo one man show: "Solo"