A Torino, un uomo di 94 anni ha ricevuto un appuntamento per un esame urgente nel novembre del 2027, a distanza di oltre tre anni. La questione solleva dubbi sul modo in cui il sistema sanitario gestisce le priorità e le urgenze cliniche, specialmente per le persone anziane. Non è ancora chiaro perché l’istanza di un esame considerato urgente venga programmata così lontano nel tempo.

? Domande chiave Come può un esame urgente essere programmato tra tre anni?. Perché il sistema sanitario ignora l'urgenza clinica di un novantenne?. Cosa spinge il figlio a rinunciare definitivamente al servizio pubblico?. Quali sono le conseguenze reali di questo corto circuito gestionale?.? In Breve Piero necessita di ecocolordoppler e visita nefrologica per problemi cardiaci e renali.. Massimo rifiuta l'appuntamento per rivolgersi a strutture private a causa del ritardo.. Il figlio ha già subito il lutto per malasanità con la sorella.. La visita specialistica nefrologica risulta disponibile solo per la fine dell'anno.. A Torino, nel quartiere Mirafiori Sud, il figlio di un novantaquattrenne ha ricevuto una risposta dal Cup delle Molinette che lascia senza parole: l’esame urgente per il padre è disponibile solo a novembre 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, esame urgente per un 94enne: appuntamento nel novembre 2027

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