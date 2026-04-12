L’esame è urgente ma prima data utile è nel febbraio 2027 La denuncia di un paziente di Ragusa
Un paziente di Ragusa ha presentato una denuncia a causa di un’attesa che si estende fino a febbraio 2027 per un esame urgente. La situazione riguarda un percorso che va dalla diagnosi alla cura, ma il lungo periodo di attesa potrebbe compromettere la tempestività delle eventuali cure. La denuncia mette in luce le criticità nel sistema sanitario locale e le difficoltà nel garantire interventi rapidi quando si tratta di esami prioritari.
Dalla diagnosi alla cura, ma con un’attesa che rischia di compromettere tutto il percorso di prevenzione. È il caso denunciato a Ragusa, dove un paziente, dopo aver aderito allo screening pubblico per il tumore al colon retto, si è visto fissare una colonscopia con un ritardo di quasi un anno. La vicenda prende avvio con tre prelievi effettuati nell’ambito del programma di prevenzione. Il referto, consegnato il 17 marzo scorso, evidenzia la presenza di sangue occulto, un segnale che richiede ulteriori accertamenti tempestivi. Il medico curante, infatti, firma immediatamente la richiesta per una colonscopia da eseguire entro dieci giorni. Il giorno successivo il paziente si reca al Cup dell’Asp di Ragusa per prenotare l’esame.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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