Prima della sfida contro l’Inter, l’allenatore del Torino ha dichiarato che la squadra affronterà i futuri campioni e desidera confrontarsi con le migliori. Le sue parole sono state pronunciate durante un’intervista a Sky, poco prima dell’inizio della partita. D’Aversa ha sottolineato l’importanza di misurarsi con avversari di alto livello, senza fare riferimenti a obiettivi specifici o a possibili risultati.

di Alberto Petrosilli D’Aversa, tecnico del Torino, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro l’Inter: le sue dichiarazioni a Sky. L”allenatore del Torino Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sky Sport sottolineando il valore della squadra nerazzurra, definendola senza mezzi termini come quella dei prossimi campioni d’Italia. Le sue dichiarazioni prima di Torino-Inter: PAROLE – « Mi aspetto di dare continuità al nostro percorso casalingo: siamo andati sempre in gol. E’ una partita difficile, affrontiamo i futuri campioni d’Italia ma la fortuna è che nel calcio si può dimostrare sul campo. Cremona è un discorso passato: affrontiamo una squadra molto forte e difficile per tutti, bisogna ambizione di misurarci con chi è più bravo di noi facendo il meglio possibile.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - D’Aversa prima di Torino Inter: «Affrontiamo i futuri campioni, ma vogliamo misurarci con i più bravi»

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