Milano-Scandicci | Bosio vede la sfida come test cruciale prima dei playoff
Martedì, Bosio ha definito la partita tra Milano e Scandicci come un test fondamentale prima dei playoff. La squadra milanese affronta la formazione toscana all’Allianz Cloud, cercando di consolidare la propria posizione in classifica. La sfida si preannuncia intensa, con entrambe le squadre determinate a ottenere il risultato migliore. I tifosi si aspettano un match combattuto, che potrebbe influenzare le sorti della stagione. La partita rappresenta un’occasione importante per valutare le forze in campo prima dell’ultimo giro di boa.
Nel rush finale della regular season di Serie A1 Tigotà, la Numia Vero Volley Milano ospita la Savino Del Bene Scandicci all’Allianz Cloud, offrendo una cornice di alto livello per un confronto che chiude la fase regolare e guarda agli scenari successivi. Le due compagini, reduci da impegni infrasettimanali nei Play Off di CEV Champions League, affrontano la serata di fine settimana con l’obiettivo di concludere la stagione con una prestazione di spessore e confermare l’assetto di classifica maturato finora. La formazione milanese ha chiuso la trasferta greca con una vittoria netta per 3-0, muovendo un passo importante verso i Quarti di finale e consolidando la fiducia del gruppo in vista della fase decisiva.🔗 Leggi su Mondosport24.com
