La memoria si fa strada | dalla Commissione toponomastica 33 nuove intitolazioni

Arezzo ha approvato 33 nuove intitolazioni tramite la Commissione toponomastica, che ha esaminato le proposte per dedicare strade e piazze a varie personalità e luoghi. La decisione riguarda numerosi quartieri della città, con l’obiettivo di valorizzare figure storiche e ricordi collettivi. Le nuove intitolazioni saranno ufficialmente inserite nelle mappe cittadine nei prossimi mesi.

Arezzo, 19 marzo 2026 – . Si chiude con un bilancio importante l’attività della Commissione: illustri cittadini, figure storiche, simboli civili per arricchire l’identità urbana. Si è concluso ufficialmente il ciclo di lavori della Commissione toponomastica del Comune di Arezzo per il mandato 2020-2026. Con la riunione tenutasi nella giornata di ieri, l’organismo ha siglato l’ultimo atto di un percorso giunto al traguardo naturale delle prossime amministrative di maggio che porteranno all’elezione del nuovo sindaco. Il bilancio è senza precedenti: dal marzo 2021, data nella quale è stata nominata la Commissione, ad oggi sono state stabilite ben 33 nuove intitolazioni, un traguardo numerico mai raggiunto prima. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La memoria si fa strada: dalla Commissione toponomastica 33 nuove intitolazioni Articoli correlati Perugia, come cambia la toponomastica della città: approvate nuove intitolazioni di vie e piazzeCambia la toponomastica di Perugia con nuove intitolazioni di strade e piazze del capoluogo. Agrigento: memoria sulle strade, nuove intitolazioni tra vittime di mafia e figure controverse.Agrigento sta cambiando volto, non solo urbanisticamente, ma anche simbolicamente. Altri aggiornamenti su La memoria si fa strada dalla... Discussioni sull' argomento A Meride dove il tempo si fa scienza e memoria; Covid. Lisei (FdI): In memoria delle vittime lavoro incessante commissione; Attuazione PNRR e disabilità: le proposte della FISH in Commissione Bilancio; Memoria, responsabilità e verità sulla gestione della pandemia - Intervista alla sen. Pellegrino. Giornata della Memoria: Amit Weiner e i compositori della Shoah, quando la memoria si fa musicaIn occasione della Giornata della Memoria, celebrata ieri 27 gennaio, il compositore e musicista israeliano Amit Weiner terrà un concerto a Roma, organizzato dalla Ambasciata di Israele presso la ... agensir.it L’assessore regionale Daniela Faraoni sarà ascoltata in audizione dalla Commissione Salute dell’Ars - facebook.com facebook Europa, l’Ets resta ma cambierà: le mosse della Commissione x.com