Perugia come cambia la toponomastica della città | approvate nuove intitolazioni di vie e piazze

Perugia modifica la toponomastica della città, approvando nuove intitolazioni di vie e piazze per migliorare il patrimonio urbano. La commissione comunale ha deciso di dedicare alcune strade a figure storiche locali e di cambiare i nomi di alcune piazze per valorizzare il passato. Queste modifiche coinvolgono diverse zone del centro e periferia, con l’obiettivo di riflettere meglio la memoria collettiva. La decisione sarà presto attuata con l’installazione di nuove targhe.

Cambia la toponomastica di Perugia con nuove intitolazioni di strade e piazze del capoluogo. La commissione comunale toponomastica ha approvato le richieste di intitolazione di alcune zone del comune da denominare. Nel dettaglio, le aree individuate si trovano nel centro storico, in zona Fontivegge, a Ponte Valleceppi e a Madonna del PianoSant’Andrea d’Agliano. In centro storico, la piazzetta posta tra via della Loggia e via Graziosa sarà intitolata a “Taddeo Guidelli”, teologo agostiniano figura di spicco della storia cittadina del XVI secolo. A Ponte Valleceppi l’area di circolazione adiacente a via Casciolano sarà intitolata a “Loris Fortuna”, politico e partigiano italiano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Nuove intitolazioni in città. Il parco di via Sacripanti a Norma Cossetto, la scala del Passetto a Margarette GoldingAncona cambia volto: il parco di via Sacripanti ora porta il nome di Norma Cossetto, mentre la scala del Passetto si chiama ancora Margarette Golding.

Vie e monumenti dedicati sempre agli uomini, donne dimenticate nella toponomastica: "Non siamo invisibili"L'articolo esplora il tema della rappresentazione femminile nella toponomastica, evidenziando come vie e monumenti siano ancora dedicati prevalentemente agli uomini.

