Angelica Maria Masella è Alfiere della Repubblica | la 15enne premiata dal presidente Mattarella

Un'adolescente di 15 anni proveniente da Minturno è stata tra i 28 giovani a ricevere il riconoscimento di “Alfiere della Repubblica” dal presidente della Repubblica. Il premio viene assegnato a chi si distingue per comportamenti che dimostrano senso civico, altruismo e solidarietà. La premiazione si è svolta recentemente e la giovane ha ricevuto l’attestato in occasione di questa cerimonia ufficiale.

C’è anche una 15enne di Minturno tra i 28 giovani a cui il presidente Sergio Mattarella ha conferito l’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica” per essersi distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Lei si chiama Angelica Maria Masella ed è stata premiata.🔗 Leggi su Latinatoday.it Una casertana nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente MattarellaIl Presidente della Sergio Mattarella ha conferito alla casertana Emilia Zarrone l'Attestato d'Onore di Alfiera della Repubblica. Marco Mazzariol, il 15enne trevigiano affetto da distrofia muscolare di Duchenne nominato Alfiere della Repubblica da MattarellaTREVISO - Marco Mazzariol giovane trevigiano, è stato nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella.