Togni tra modernità e innovazione Dealcolati | la sfida

Al Vinitaly sono state presentate due nuove etichette di Franciacorta e un prodotto dealcolato del gruppo Togni, fondato nel 1954 e con sede a Serra San Quirico. La società, ora guidata dalla figlia del fondatore, ha mostrato le sue innovazioni nel settore delle bevande, alternando le tradizionali produzioni di alta qualità a soluzioni senza alcol. Le novità rientrano in un percorso di modernizzazione e diversificazione dell'azienda.

di Michele Mezzanzanica Due Franciacorta e un dealcolato. Queste le novità presentate al recente Vinitaly da Togni, il gruppo di Serra San Quirico fondato nel 1954 Luigi Togni, oggi guidato dalla figlia Paola, Amministratore Delegato. D’altronde il comparto spumantistico è un segmento centrale nel business del colosso anconetano, che opera nel settore del beverage sia alcolico sia analcolico, generando oggi circa le metà del fatturato. Allo storico marchio Rocca dei Forti, leader di mercato nel segmento dei generici (spumanti secchi e dolci) e particolarmente focalizzato nel mondo del Prosecco, negli anni l’azienda ha affiancato altri brand, come VieBulla e Tor dell’Elmo e soprattutto Centinari Franciacorta, certificando un solido posizionamento anche nell’alta gamma.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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