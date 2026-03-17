Nella mattinata di oggi, l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale ha annunciato che i lavori per lo Stadio della Roma sono entrati nella fase tecnica, segnando la conclusione della discussione politica sulla questione. La comunicazione è stata diffusa attraverso le frequenze di Radio Romanista, confermando che si sta procedendo con il progetto di costruzione del nuovo impianto sportivo nel quartiere di Pietralata.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Chiusa la fase politica, il progetto passa alla Conferenza dei Servizi. Dettagli storici e piano trasporti per Euro 2032. Nella mattinata di oggi, attraverso le frequenze di Radio Romanista, l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, ha delineato i contorni della nuova casa del sodalizio giallorosso, sancendo la fine della fase politica e l’apertura del dossier tecnico. Con l’approvazione della delibera in Aula Giulio Cesare, l’iter per l’impianto di Pietralata entra nel vivo, sostenuto da un progetto di oltre 60.000 pagine che ha sorpreso l’amministrazione per la profondità dei dettagli e la volontà di creare un’opera che superi la mera funzione sportiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pietralata, il “monumento” della modernità: l’architettura dello Stadio della Roma tra storia e innovazione

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