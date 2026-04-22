salute tra innovazione biotech e la sfida della prevenzione

Questa mattina a Roma si è svolta la terza edizione degli Healthcare Awards presso il centro culturale WeGil. L’evento ha riunito professionisti e rappresentanti del settore sanitario per affrontare temi legati alla ricerca clinica, all’industria e alla gestione pubblica nel campo della salute. La discussione si è concentrata sulle innovazioni biotech e sulla prevenzione delle malattie.

Roma, WeGil. La terza edizione degli Healthcare Awards ha riunito questa mattina i protagonisti del settore sanitario per discutere il futuro della cura tra ricerca clinica, industria e gestione pubblica. L'evento, nato dalla collaborazione tra e Healthcare Policy con il supporto della Regione Lazio e dell'Inps, ha messo al centro il dialogo necessario tra chi produce innovazione e chi deve garantirne l'accesso ai cittadini. Il modello laziale tra innovazione biotech e nuovi modelli di prevenzio .🔗 Leggi su Ameve.eu

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#36: Daniela Allerbon – Replacing antibiotics in aquaculture for the prevention of fish infections.

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