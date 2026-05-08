Tiro a segno per Nele Stark oro e record del mondo agli Europei nella carabina tre posizioni

Nella prima giornata degli Europei di tiro a segno in Croazia, la tedesca Nele Stark ha vinto l’oro nella gara di carabina tre posizioni da 50 metri femminile, stabilendo anche il nuovo record mondiale. La competizione si sta svolgendo ad Osijek, con atleti provenienti da diversi paesi che si sfidano nelle discipline di 25 e 50 metri. La giornata si è conclusa con questa importante vittoria per Stark.

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Si chiude la prima giornata di gare agli Europei da 25 e 50 metri 2026 di tiro a segno, in corso ad Osijek, in Croazia: nella carabina sportiva tre posizioni da 50 metri femminile la tedesca Nele Stark conquista l’oro e fa segnare il nuovo record del mondo. Carlotta Salafia esce nelle qualificazioni. Nella finale si impone la tedesca Nele Stark, che firma il nuovo record del mondo con 363.3, superando di 4 decimi il vecchio primato, battendo nel duello conclusivo la norvegese Jeanette Hegg Duestad, che si ferma a quota 362.0. Bronzo per la britannica Seonaid McIntosh, terza a quota 350.3, quarto posto per la serba Aleksandra Havran con 337.5. Quinta posizione per la polacca Aleksandra Anna Pietruk, eliminata a quota 326.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, per Nele Stark oro e record del mondo agli Europei nella carabina tre posizioni Notizie correlate Tiro a segno, Patrik Jany oro agli Europei nella carabina tre posizioni da 50 metriLa prima finale degli Europei di tiro a segno 2026 da 25 e 50 metri premia lo slovacco Patrik Jany, che si impone nella carabina libera tre posizioni... Tiro a segno, Oleg Noskov trionfa nella carabina 3 posizioni alla Coppa del Mondo JuniorSi chiude nel segno di Oleg Noskov la Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno riservata alla categoria Junior, evento andato in scena questa settimana...