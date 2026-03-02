Europei di Tiro a Segno Sollazzo conquista un super medaglia d’oro nella carabina 10 metri

Durante gli Europei di Tiro a Segno in corso a Yerevan, Sollazzo ha vinto una medaglia d’oro nella gara di carabina 10 metri, portando a casa un risultato importante per l’Italia. La competizione si sta svolgendo in Armenia e coinvolge diversi atleti europei che si sfidano in varie discipline di tiro. La vittoria di Sollazzo rappresenta l’unico risultato italiano annunciato finora.

Yerevan, 2 marzo 2026 – Arriva un'altra medaglia azzurra dagli Europei di Tiro a Segno, in svolgimento a Yerevan, in Armenia. Un eccezionale Danilo Dennis Sollazzo conquista l'oro nella carabina ad aria compressa 10 metri. E' una super seconda giornata per gli Azzurri che festeggiano il ventitreenne di Casorate Sempione. E' il secondo titolo nel torneo continentale per l'atleta tricolore, dopo quello avuto nel 2023, ai Giochi Europei di Cracovia.