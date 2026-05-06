Tir sbanda e si schianta a lato della strada | caos traffico sulla Provinciale

Martedì 5 maggio, lungo la Strada Provinciale 237, si è verificato un incidente che ha coinvolto un tir, che ha sbandato e si è schiantato sul lato della strada. L’incidente ha provocato l’interruzione totale del traffico tra i comuni di Anfo e Bagolino, creando gravi disagi nel pomeriggio e causando rallentamenti e code lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Pomeriggio di forti disagi, quello di martedì 5 maggio, lungo la Strada Provinciale 237, dove un incidente ha causato la completa interruzione del traffico tra Anfo e Bagolino. Un grosso autoarticolato, per cause ancora in fase di accertamento, ha sbandato andando a schiantarsi contro la parete.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Auto Contromano in Autostrada Provoca uno Spaventoso Incidente Notizie correlate Camion sbanda e si schianta in galleria: traffico nel caos sulla ProvincialeMattinata difficile per chi si è messo in viaggio all’alba lungo la Sp510, la direttrice che collega il Lago d'Iseo alla Valcamonica. Auto sbanda e si schianta a lato della strada: ragazzo finisce in ospedaleAlla guida c’era un giovane di 19 anni, soccorso dai sanitari della Croce Bianca di Leno in codice giallo. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Camion sbanda e invade la corsia opposta: nessun ferito ma forti ripercussioni sul traffico; Blocco dei freni, la motrice del camion sbanda e centra un camper con a bordo una coppia e un cagnolino: 4 feriti, donna incastrata tra...; Camion si ribalta sull’A2: traffico paralizzato tra Eboli e Campagna; Terni, tir in fiamme lungo il raccordo. Traffico bloccato con lunghe file e disagi fino a tarda sera. Incidente in A4, tir sbanda e si schianta contro le barriere di calcestruzzo: coinvolto anche un furgone nell'impatto. Due feritiVENEZIA - Incidente tra un tir e furgone: è accaduto nella prima mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio, lungo l'autostrada A4 tra Meolo e San Donà di Piave in direzione Trieste. Lo scontro è avvenuto ... ilgazzettino.it L’AMARCORD DEL SABATO. Aprile 1979, tragedia sull’Autofiori. Tir sbanda e travolge tre auto: perde la vita l’ex calciatore azzurro Paolo Barison Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2026/04/18/leggi-notizia/argomenti/lamarcord/articolo/lamarcord - facebook.com facebook