Un nuovo video pubblicitario di Adidas dedicato ai mondiali vede la partecipazione di un attore noto. Nel filmato, l’attore appare insieme a campioni del passato dello sport. La produzione è stata realizzata dall’azienda di abbigliamento sportivo, che ha coinvolto l’attore nella creazione del contenuto. Il video punta a celebrare le grandi imprese sportive attraverso immagini di campioni storici e la presenza dell’attore.

L'attore è stato coinvolto dall'azienda di abbigliamento sportivo per realizzare un video in cui appaiono i campioni del passato. Timothée Chalamet è il protagonista di un nuovo video targato Adidas realizzato in occasione della Coppa del mondo FIFA 2026. Il video, molto spettacolare, mostra inoltre in azione moltissimi campioni del passato che hanno segnato la storia del calcio. Cosa mostra Backyard Legends A dirigere il video, della durata di cinque minuti, è stato il regista Mark Molloy. Il filmato è stato realizzato in collaborazione con Untold Studios che ha permesso, durante la post produzione, di mostrare in azione anche calciatori come David Beckham e Alessandro Del Piero 'ringiovaniti' digitalmente.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Timothée Chalamet crea un team leggendario nel nuovo video di Adidas per i mondiali

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