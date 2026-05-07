Nel match tra Lecce e Juventus, Tiago Gabriel ha attirato l’attenzione come osservato speciale. Il difensore, attualmente in prestito, viene considerato un possibile rinforzo per il futuro della squadra. Tuttavia, non sembra essere un’opzione immediata, dato che le sue caratteristiche e il suo sviluppo richiedono ancora tempo. La società valuta attentamente le sue prestazioni prima di prendere decisioni definitive sul suo impiego.

di Francesco Spagnolo Tiago Gabriel è l’osservato speciale in Lecce Juve. Ecco perché il difensore non sembra essere un rinforzo ideale per l’immediato. L’analisi. Il mercato estivo della Juventus si preannuncia infuocato, con i bianconeri pronti a blindare la difesa con uno dei profili più interessanti della Serie A 20252026. Il nome in cima alla lista di Comolli è quello di Tiago Gabriel, il gigante portoghese che ha letteralmente dominato l’area di rigore con la maglia del Lecce. Nato il 26 dicembre 2004, Tiago Gabriel rappresenta il prototipo del difensore moderno grazie a una struttura fisica imponente: i suoi 196 cm lo rendono un ostacolo quasi insormontabile nei duelli aerei e fisici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tiago Gabriel osservato speciale in Lecce Juve: ecco perché sarebbe un ottimo rinforzo di prospettiva e non per l’immediato

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