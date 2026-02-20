Ti ricordi… Vesevolod Bobrov il mito dell’Urss bomber in due diverse Olimpiadi | prima a calcio poi a hockey

Vesevolod Bobrov, noto per aver eccelso sia nel calcio che nell’hockey, ha lasciato il segno nelle Olimpiadi degli anni Cinquanta. La causa di questa doppia carriera? la sua straordinaria versatilità e determinazione. A Helsinki nel 1952, ha giocato a calcio, mentre a Cortina nel 1956, ha conquistato il ghiaccio come attaccante. Una figura unica che ha sfidato i limiti delle discipline sportive, dimostrando che con impegno si può cambiare strada. La sua storia resta un esempio di passione e coraggio.

" Buttar giù le porte ", la mission è quella. In fin dei conti che siano da hockey o da calcio cambia poco, specialmente se poi il destino ci mette lo zampino.o magari lo scarpino. Vesevolod Bobrov è una leggenda infatti. Dell'hockey, del calcio, delle Olimpiadi e dello sport in generale. Nato il 1 dicembre del 1922 a Morshansk e cresciuto e Sestoretsk, vicino Leningrado, è educato fin da subito allo sport da papà Mikhail: pattini fatti in casa e via, allenamenti sui canali ghiacciati e nel golfo di Finlandia. Una volta rischia di annegare e il fratello lo salva, il destino ha in mente altri progetti per lui.