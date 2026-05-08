Quali domande In Utero l’ha obbligata a porsi? «Prima di questa serie non sapevo nemmeno dell’esistenza di queste cliniche così strutturate e della possibilità di essere completamente seguiti, non mi ero mai informata. Per esempio, mi sono chiesta qual è il limite di desiderare qualcosa, qual è il limite del corpo di una donna e qual è il limite morale per un medico come quello interpretato da Sergio Castellitto». Che risposte si è data? «È necessario accendere delle luci – con rigore scientifico e in maniera concreta, schietta – sulle possibilità di oggi, con la consapevolezza che noi italiani – e mi rivolgo anche a me stessa – giudichiamo molto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Thony: «Non ho mai avuto fretta di diventare madre. Spesso la scienza lascia intendere la possibilità di poter rimandare, e questo non aiuta. In Utero dividerà, allora diventerà politica»

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