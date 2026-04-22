La storia è ambientata a Barcellona, dove il ginecologo Ruggero Gentile (Castellitto) e la moglie Teresa (Maria Pia Calzone) hanno fondato la clinica di fecondazione assistita Creatividad. Insieme a loro lavorano Angelo (Alessio Fiorenza), un talentuoso biologo che ha terminato un percorso di transizione, e Dora (Thony), la nuova patient assistant. Quando Teresa presenta la clinica a Dora, tiene a precisare: «Gli italiani qui si devono sentire a casa loro. Sono smarriti, vivono in un paese arretrato, polemico e disorganizzato». La serie ambientata in Spagna evidenzia un’Italia ferma al palo: la fecondazione assistita da noi è concessa solo agli eterosessuali.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maria Sole Tognazzi: «Sulla fecondazione assistita l'Italia è un Paese arretrato. Non ho figli perché non ho più l'utero, ma non li avrei fatti perché non sentivo l'esigenza di diventare madre»

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