Un giornalista ha chiesto scusa a un dirigente per aver espresso un giudizio affrettato, riconoscendo di aver commesso un errore. Il dirigente ha risposto che non ha problemi e che si trattava semplicemente della sua opinione. La vicenda si è svolta in modo pacato, con un confronto tra le parti che ha portato a una risoluzione amichevole.

. Scambio di battute prima dell’intervista. Sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha virgolettato così la ‘riconciliazione’ avuta con Kenan Yildiz prima di intervistarlo. In passato il giornalista lo aveva definito ‘giocatorino ‘.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Zazzaroni: «Ciao giocatorino, ho aspettato questo momento, volevo incontrarti per chiederti scusa, scusa perché ho avuto troppa fretta». Yildiz: « Lo so, non c’è problema, non guardo a queste cose, era la tua opinione, non hai detto che ero una merda di giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zazzaroni chiede scusa a Yildiz: «Ho sbagliato, ho avuto fretta». Lui lo perdona: «Era la tua opinione»

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