Thiago Ávila, detenuto in un carcere israeliano, ha scritto una lettera ai compagni della Flotilla, esprimendo orgoglio e incoraggiando a mantenere comportamenti non violenti. Ha sottolineato che navigano con la consapevolezza di opporsi a un presunto genocidio e ha criticato la mancanza di un vero cessate il fuoco a Gaza. La missiva rivela le sue opinioni sulla situazione e la sua posizione rispetto alle azioni della flottiglia.

“Sono estremamente orgoglioso di tutti voi. Navigate con la coscienza di un mondo che non accetta il genocidio e che sa che a Gaza non c’è un vero cessate il fuoco in questo momento”. È il nuovo messaggio, dopo quello rivolto al figlia, che l’attivista Thiago Ávila ha fatto recapitare dal carcere israeliano ai suoi compagni brasiliani della Global Sumud Flotilla, che proprio in queste ore sono in viaggio verso la Turchia da dove proveranno a raggiungere le coste della Striscia di Gaza. Una lettera di poche righe, arrivata ai destinatari attraverso l’ambasciata brasiliana. Ávila li esorta a essere “ forti in ogni momento “, li invita ad avere coraggio, a non mollare e a non cedere alla violenza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Thiago Ávila, la lettera dal carcere israeliano ai compagni sulla Flotilla: “Orgoglioso di tutti voi. Siate sempre non violenti”

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