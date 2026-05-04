Un attivista è stato trasferito nella prigione di Shikma dalle autorità israeliane, insieme a un compagno di viaggio. Nella sua prima comunicazione con la figlia, ha scritto una lettera in cui afferma che il più grande pericolo per i bambini è vivere in un mondo che tollera il genocidio. La missiva è stata inviata tramite la legale dell’attivista.

«Oggi oltre un milione di bambini stanno subendo un genocidio, morendo di fame, subendo amputazioni senza anestesia e soffrendo a causa di idee orribili e piene di odio, pur non sapendo cosa siano il sionismo e l'imperialismo», continua la lettera. Insieme a Thiago de Avila sono stati subito arrestati 175 attivisti, di cui 23 italiani. Dopo essere trasportati su navi israeliane e trattenuti per circa 30 ore, sono stati tutti fatti sbarcare a Creta, tranne il brasiliano Thiago Avila e il palestinese residente a Barcellona Saif Abukeshek. Ecco perché attualmente i due attivisti si trovano nel carcere di Shikma dove resteranno almeno fino a martedì 5 maggio, in attesa della decisione del Tribunale di Ashqelon.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Global Sumud Flotilla, la lettera di Thiago Avila a sua figlia, dal carcere: «Non c'era niente di più pericoloso per te e per gli altri bambini che vivere in un mondo che accetta il genocidio»

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