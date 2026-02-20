Il filo del ricatto - Dead Man' s Wire la clip esclusiva mostra il cavo dell' uomo morto
Una clip esclusiva carica di tensione mostra l'incipit della drammatica storia raccontata con un carico di ironia da Gus Van Sant con l'aiuto delle star Bill Skarsgård e Dacre Montgomey. Celebriamo il ritorno alla grande di Gus Van Sant un dramedy carico di ironia ispirato a una storia vera accaduta negli anni '70. Scopriamo un assaggio de Il filo del ricatto - Dead Man's Wire, nei cinema da ieri 19 febbraio con BIM Distribuzione, in una clip esclusiva che mostra "come tutto ha avuto inizio". Che cosa accade nella clip esclusiva di Il filo del ricatto - Dead Man's Wire Nella clip carica di tensione, che introduce la pellicola analizzata nella nostra recensione di Dead Man's Wire, vediamo il personaggio interpretato da Bill Skarsgård che si presenta nell'ufficio di Dacre .🔗 Leggi su Movieplayer.it
Il filo del ricatto – Dead Man's Wire, recensione: Gus Van Sant dirige un Bill Skarsgård magnetico
