Stasera su Rai 3 viene trasmesso The Old Oak, l'ultimo film di Ken Loach. La pellicola narra di un pub, di rifugiati siriani e di un senso di solidarietà che resiste nel tempo. La trama si concentra sulle vicende di persone coinvolte in un contesto di integrazione e di incontri tra diverse culture, offrendo uno sguardo diretto sulle sfide e le relazioni che si instaurano in un piccolo paesino.

Un pugno allo stomaco avvolto in una carezza: ecco perché vedere The Old Oak. Ci sono film che raccontano storie. E poi ci sono film che scuotono le coscienze, che fanno male nel modo giusto. The Old Oak di Ken Loach è di questa seconda categoria: la storia di un pub sul viale del tramonto in una cittadina mineraria della Contea di Durham, Nord Est dell’Inghilterra, dimenticata dalla politica. Dove l’arrivo di famiglie di rifugiati siriani mette a nudo tutto: la rabbia, la paura, ma anche una solidarietà silenziosa e ostinata che si rifiuta di morire. Il film va in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 3 ed è disponibile anche in streaming su RaiPlay.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - The Old Oak, l'ultimo film di Ken Loach è stasera su Rai 3: la storia di un pub, di rifugiati siriani e di una solidarietà che si rifiuta di morire

Notizie correlate

Leggi anche: La casa di Ninetta: trama, cast e storia vera del film stasera su Rai 3

Chi segna vince stasera su Rai 2: la storia vera dietro il film di Taika WaititiLa commedia sportiva racconta l'incredibile vicenda della nazionale delle Samoa Americane e il tentativo di riscatto guidato dall'allenatore Thomas...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: The Old Oak di Ken Loach; RAI 3 - Quotidiano Nazionale; Stasera in tv, Ilary Blasi e il Grande Fratello Vip: aria di ribaltone?; Festival di Cannes 2026: svelata la giuria al completo, con Demi Moore, Stellan Skarsgård, Chloé Zhao, Paul Laverty.

The Old Oak, stasera in tv l’ultimo film di Ken Loach: la solidarietà è un atto di resistenzaThe Old Oak, l'ultimo film di Ken Loach è stasera su Rai 3: la storia di un pub, di rifugiati siriani e di una solidarietà che si rifiuta di morire ... amica.it

Il film The Old Oak stasera su Rai 3: ecco la tramaThe Old Oak (2023), un film drammatico diretto dal pluripremiato regista britannico Ken Loach, stasera su Rai 3: ecco la trama. corrierenazionale.it

# **....."THE OLD OAK"......di LOACH....** siiiiiii se qualcuno se lo fosse perso rimedi assolutamente... STASERA ore 21-00 su RAITRE... non so ma alla fine della visione di questo Gioiellino... ti viene da pensare che forse.... questo mondo non è poi un mondo d - facebook.com facebook