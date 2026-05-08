The Old Oak l' ultimo film di Ken Loach è stasera su Rai 3 | la storia di un pub di rifugiati siriani e di una solidarietà che si rifiuta di morire

Da amica.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Rai 3 viene trasmesso The Old Oak, l'ultimo film di Ken Loach. La pellicola narra di un pub, di rifugiati siriani e di un senso di solidarietà che resiste nel tempo. La trama si concentra sulle vicende di persone coinvolte in un contesto di integrazione e di incontri tra diverse culture, offrendo uno sguardo diretto sulle sfide e le relazioni che si instaurano in un piccolo paesino.

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Un pugno allo stomaco avvolto in una carezza: ecco perché vedere The Old Oak. Ci sono film che raccontano storie. E poi ci sono film che scuotono le coscienze, che fanno male nel modo giusto. The Old Oak di Ken Loach è di questa seconda categoria: la storia di un pub sul viale del tramonto in una cittadina mineraria della Contea di Durham, Nord Est dell’Inghilterra, dimenticata dalla politica. Dove l’arrivo di famiglie di rifugiati siriani mette a nudo tutto: la rabbia, la paura, ma anche una solidarietà silenziosa e ostinata che si rifiuta di morire. Il film va in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 3 ed è disponibile anche in streaming su RaiPlay.🔗 Leggi su Amica.it

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