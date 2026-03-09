Stasera su Rai 2 va in onda un film diretto da Taika Waititi, basato su una storia vera. La pellicola narra le vicende della nazionale di football delle Samoa Americane e il tentativo di riscatto portato avanti dall’allenatore Thomas Rongen. La narrazione si concentra sui momenti salienti di questa squadra e sulla loro lotta per ottenere un risultato importante nel mondo dello sport.

La commedia sportiva racconta l'incredibile vicenda della nazionale delle Samoa Americane e il tentativo di riscatto guidato dall'allenatore Thomas Rongen. Stasera, lunedì 9 marzo alle 21:20, Rai 2 trasmette in prima visione la commedia Chi segna vince (Next Goal Wins). Diretto dal regista Taika Waititi il film, ispirato a una storia vera, ci porta lontano dal calcio milionario dei grandi stadi per immergerci nell'atmosfera magica e 'strampalata' delle Samoa Americane: questo è il racconto della peggiore Nazionale del mondo alla ricerca del suo riscatto. Trama: di cosa parla il film Thomas Rongen è un allenatore di calcio dal talento cristallino ma dal carattere impossibile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chi segna vince stasera su Rai 2: la storia vera dietro il film di Taika Waititi

Articoli correlati

Leggi anche: Su Rai 3 un film di Taika Waititi tratta dalla vera storia della squadra delle Samoa Americane

Il Marciatore, la vera storia di Abdon Pamich in un film tv stasera su Rai 1Stasera, martedì 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per ricordare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano...

Una selezione di notizie su Taika Waititi

Argomenti discussi: Stasera in TV lunedì 9 marzo 2026: guida completa ai programmi della prima serata.

Chi segna vince, la vera storia del film diretto da Taika Waititi stasera in tvLunedì 9 marzo 2026, in prima serata su Rai Due, va in onda la commedia del 2023 diretta con Michael Fassbender. Il film è ispirato a una storia vera: quella della nazionale di calcio delle Samoa Amer ... tg24.sky.it

Il film Chi segna vince in prima Tv stasera su Rai 2: la tramaIn prima visione stasera su Rai 2 Chi segna vince, film del 2023 diretto da Taika Waititi basato sul documentario del 2014 Next Goal Wins: la trama. corrierenazionale.it