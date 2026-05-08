The Naturals – L’accademia dei casi irrisolti di Jennifer Lynn Barners | recensione

The Naturals, il primo volume di una serie Young Adult scritto da Jennifer Lynn Barners e pubblicato a marzo 2026, si presenta come un romanzo ricco di suspense e romance. Tradotto da Tessa Bernardi e distribuito da una casa editrice nota, il libro si concentra su una trama di casi irrisolti, introducendo personaggi coinvolti in un mondo di mistero e tensione. La narrazione si sviluppa attraverso un ritmo che coinvolge il lettore fin dalle prime pagine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Pubblicato a Marzo 2026 da Casa Editrice Nord e tradotto da Tessa Bernardi, The Naturals di Jennifer Lynn Barners è il primo libro di una saga Young Adult carica di mistero, tensione e una buona dose di romance che non può mai mancare. Trama. L’idea alla base del romanzo è tanto semplice quanto efficace, talmente tanto da trascinare inevitabilmente all’interno delle pagine e rendere difficile staccarsene. Abbiamo qui un gruppo di adolescenti con talenti fuori dal comune, ognuno di loro viene reclutato dalla Federal Bureau of Investigation (FBI) per riaprire casi irrisolti. Nessun superpotere, nessuna magia, soltanto menti in grado di leggere il mondo in modo diverso dagli altri, di analizzarlo, studiarlo e comprenderlo in modo quasi inspiegabile.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Naturals – L’accademia dei casi irrisolti di Jennifer Lynn Barners: recensione Notizie correlate Garlasco torna a Chi l’ha visto?: stasera su Rai 3 nuove piste e casi irrisoltiLa puntata di "Chi l'ha visto?" torna sul caso Garlasco con nuove ipotesi investigative e aggiornamenti inediti. Misteri che duranno decenni fra dubbi e depistaggi: i casi irrisolti delle persone scomparse in AbruzzoMisteri che durano da anni, un dolore che si rinnova ogni giorno, in un lutto inespresso appesantito da un briciolo di speranza.