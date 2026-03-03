Misteri che duranno decenni fra dubbi e depistaggi | i casi irrisolti delle persone scomparse in Abruzzo
In Abruzzo, i casi di persone scomparse sono rimasti irrisolti per decenni, con molte storie che si sono intrecciate tra dubbi e depistaggi. Le famiglie attendono risposte, mentre le autorità continuano ad indagare senza trovare conferme definitive. La scomparsa di queste persone ha lasciato un vuoto che si rinnova nel tempo, alimentando un senso di incertezza e speranza.
Misteri che durano da anni, un dolore che si rinnova ogni giorno, in un lutto inespresso appesantito da un briciolo di speranza. È l’odissea delle famiglie delle persone scomparse in Abruzzo, 1.352 dal 1974 al 31 agosto 2025, secondo i dati diffusi dalla locale sezione dell’associazione Penelope. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
