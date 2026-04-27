Durante il panel Disney al CCXP Mexico, l’attore ha mostrato un’emozione intensa mentre parlava di The Mandalorian e Grogu, arrivando a piangere. La scena ha suscitato il sostegno del pubblico, che ha risposto con un applauso. Sono state mostrate nuove clip della serie, e l’attore ha condiviso alcuni dettagli sul suo personaggio. La partecipazione ha attirato molta attenzione tra i fan presenti all’evento.

L'attore era presente al panel Disney del CCXP Mexico dove sono state presentate delle scene del nuovo film di Star Wars in arrivo al cinema il prossimo maggio e qui si è commosso davvero Pedro Pascal ha dato libero sfogo alle sue emozioni durante il panel dedicato a Star Wars: The Mandalorian and Grogu al CCXP Mexico. L'attore di origini cilene si è unito al regista Jon Favreau come ospite a sorpresa all'evento tenutosi domenica a Città del Messico, in vista dell'uscita del film della Disney prevista per il 20 maggio. Il film segna il ritorno nelle sale di un lungometraggio della saga di Star Wars dal 2019. Pedro Pascal si commuove ricordando Star Wars e la sua famiglia "Non appena l'ho vista, ho capito che avrebbe segnato una nuova era nell'esperienza dello streaming", .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pedro Pascal in lacrime per The Mandalorian and Grogu: i fan lo sostengono con un applauso

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