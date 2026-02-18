Fabrizio De Andrè | trama e cast del film con Luca Marinelli e Matteo Martari stasera su Rai 1

Il biopic su Fabrizio De Andrè arriva stasera su Rai 1, nel giorno in cui avrebbe compiuto 86 anni. Il film ripercorre la vita del cantautore genovese, interpretato da Luca Marinelli, e mostra momenti chiave della sua carriera e della sua vita privata. La pellicola, diretta da un regista noto, include anche Matteo Martari nel cast. La scelta di trasmettere il film in questa data sottolinea il legame tra il cantante e i suoi fan, che ancora ricordano le sue canzoni più famose. La programmazione si conclude alle 23.00.

Nel giorno in cui Fabrizio De Andrè avrebbe festeggiato 86 anni, Rai 1 manda in onda il biopic con Luca Marinelli nei panni del cantautore genovese Stasera su Rai 1 in prima serata, in occasione della ricorrenza della nascita del cantautore genovese (che in questo 18 febbraio 2026 avrebbe compiuto 96 anni), va in onda Fabrizio De Andrè - Principe Libero. Diretto nel 2018 da Luca Facchini, il film vede Luca Marinelli calarsi nei panni La trama del film Fabrizio De Andrè - Principe Libero La sera del 27 agosto 1979, Fabrizio De André e la compagna Dori Ghezzi vengono rapiti dall'Anonima Sequestri presso la loro tenuta in Sardegna, l'Agnata, vicino a Tempio Pausania. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Luca Marinelli è Fabrizio De André - Principe Libero: il biopic in onda stasera in tv su Rai 1 è tutto da guardare

