BOT semestrale | asta record 2 miliardi in un’ora con rendimento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha collocato oggi un BOT semestrale con scadenza il 29 maggio 2026, registrando un rendimento lordo superiore al 2%. L'asta, gestita dalla Banca d'Italia, ha la collocazione di tutti i titoli offerti per un ammontare complessivo di 2 miliardi di euro, con una domanda che ha superato i 3,66 miliardi di euro. Il rendimento lordo è stato fissato al 2,032%, con un prezzo di aggiudicazione di 99,489 euro. Il regolamento del titolo è previsto per venerdì 27 febbraio 2026. Questo collocamento rappresenta un segnale importante per il mercato obbligazionario italiano, mostrando un interesse sostenuto per i titoli di debito pubblico. Il rendimento superiore al 2% riflette le attuali condizioni di mercato e le aspettative degli investitori riguardo ai tassi di interesse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

